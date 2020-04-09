Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось до 59 человек

Таким образом, число заболевших в регионе увеличилось до 59. Из них 28 человек выздоровели и выписаны из больницы. С 8 по 9 апреля в регионе сделано 1 819 исследований на коронавирус. За все время пандемии взято 29,8 тысячи анализов.