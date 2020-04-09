Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось до 59 человек
Сегодня, 13:18Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки в Свердловской области подтверждены еще три новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, число заболевших в регионе увеличилось до 59. Из них 28 человек выздоровели и выписаны из больницы. С 8 по 9 апреля в регионе сделано 1 819 исследований на коронавирус. За все время пандемии взято 29,8 тысячи анализов.
Напомним, вчера стало известно, что у жителя Нижнего Тагила предварительно подтвержден коронавирус. 63-летний мужчина вернулся из Беларуси. Сейчас он помещен под наблюдение в инфекционную больницу. Мэрия Нижнего Тагила пока официально не подтвердила информацию о первом заболевшем в городе.
Карта распространения коронавируса в России
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