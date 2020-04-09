На этой неделе тагильчане стали хуже соблюдать самоизоляцию

На этой неделе среднее значение установилось на уровне 3,2 единицы, тогда как на прошлой неделе индекс составил в среднем 3,5 с пиком 3,9 в выходные. Стоит отметить, что согласно описанию, чем индекс выше, тем лучше граждане соблюдают режим самоизоляции.

На этой недели тагильчане стали хуже соблюдать самоизоляцию Фото: Яндекс

Для того, чтобы вычислить балл, показывающий уровень самоизоляции в разных городах, «Яндекс» сравнивает уровень активности в городе на данный момент с днем до эпидемии коронавируса. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что индекс самоизоляции дает примерную картину, но не точные расчеты.