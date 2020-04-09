На этой неделе тагильчане стали хуже соблюдать самоизоляцию
На этой неделе жители Нижнего Тагил, согласно индексу самоизоляции «Яндекса», стали больше выходить на улицу.
На этой неделе среднее значение установилось на уровне 3,2 единицы, тогда как на прошлой неделе индекс составил в среднем 3,5 с пиком 3,9 в выходные. Стоит отметить, что согласно описанию, чем индекс выше, тем лучше граждане соблюдают режим самоизоляции.
Для того, чтобы вычислить балл, показывающий уровень самоизоляции в разных городах, «Яндекс» сравнивает уровень активности в городе на данный момент с днем до эпидемии коронавируса. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что индекс самоизоляции дает примерную картину, но не точные расчеты.
Напомним, по данным оперативного штаба по коронавирусу в России, за минувшие сутки зафиксировано 1 459 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число заболевших — 10 131 человек. В Свердловской области подтверждено 59 случаев коронавируса, половина пациентов уже поправились и выписаны из больницы. Вчера стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в Нижнем Тагиле. Однако диагноз предварительный. В мэрии Нижнего Тагила информацию пока не подтвердили.