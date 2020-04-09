Синоптики обещают тагильчанам потепление в конце недели
Сегодня, 09:32Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле, согласно данным Гисметео, к концу недели наступит потепление.
Сюжеты: Нижний Тагил
В четверг днем синоптики обещают до +7 градусов, ветер — до 12 метров в секунду, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В пятницу днем синоптики обещают +13 градусов, ночью — до -1 градуса. Ветер — до 15 метров в секунду, осадки в виде дождя.
В субботу днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки +4 градуса. Ветер — до 16 метров в секунду, возможен дождь.
В воскресенье днем ожидается +12 градусов, ночью — до 0 градусов. Порывы ветра до 12 метров в секунду, переменная облачность, небольшой дождь.
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