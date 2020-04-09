Синоптики обещают тагильчанам потепление в конце недели

В четверг днем синоптики обещают до +7 градусов, ветер — до 12 метров в секунду, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В пятницу днем синоптики обещают +13 градусов, ночью — до -1 градуса. Ветер — до 15 метров в секунду, осадки в виде дождя.

В субботу днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки +4 градуса. Ветер — до 16 метров в секунду, возможен дождь.