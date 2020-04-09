В России число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек

Таким образом, общее число заболевших — 10 131 человек. Всего выздоровели 689 человек, за минувшие сутки — 118. Количество летальных случаев достигло 76.

В Свердловской области подтверждено 59 случаев коронавируса, половина пациентов уже поправились и выписаны из больницы. Вчера стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в Нижнем Тагиле. Однако диагноз предварительный. В мэрии Нижнего Тагила информацию пока не подтвердили.