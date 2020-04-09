В России число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек
Сегодня, 13:50Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба по коронавирусу в России, за минувшие сутки зафиксировано 1 459 новых случаев заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, общее число заболевших — 10 131 человек. Всего выздоровели 689 человек, за минувшие сутки — 118. Количество летальных случаев достигло 76.
В Свердловской области подтверждено 59 случаев коронавируса, половина пациентов уже поправились и выписаны из больницы. Вчера стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в Нижнем Тагиле. Однако диагноз предварительный. В мэрии Нижнего Тагила информацию пока не подтвердили.
Карта распространения коронавируса в России
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