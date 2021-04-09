122 новых случая COVID-19 подтвержден за сутки в Свердловской области

Новые случаи выявили у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Байкаловского муниципального района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Ирбитского муниципального образования, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимска, Краснотурьинска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергиинского муниципального района, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Серова, а также Тавдинского, Арамильского, Горноуральского, Артемовского, Пышминского, Новолялинского, Режевского и Артинского городских округов.
За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 83 704 случая COVID-19.
В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 278 пациентов.
В России за сутки выявлено 9 150 случаев коронавируса в 83 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 623 984 жителей страны.
127 свердловчан выписали из больниц региона за период с 8 по 9 апреля. Общее число выздоровевших насчитывает 77 150 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 248 700 человек, из них 9 662 пациентов - за минувшие сутки.
За время эпидемии зарегистрировано 2 812 летальных случаев.
В России за время пандемии зафиксировано 102 247 летальных случая, из них 402 человек умерли за последние 24 часа.