Из-за выбросов в атмосферу «Уралхимпласт» в Тагиле ждет проверка Росприроднадзора

Из-за выбросов в атмосферу «Уралхимпласт» в Тагиле ждет проверка Росприроднадзора
Сегодня, 12:06Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
ПАО «Уралхимпласт» ждет проверка Росприроднадзора после выявления превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила вблизи стационарных постов ФБГУ «Уральское УГМС».

Росприроднадзор в 2021 году провел рейдовые мероприятия, к которым привлек специалистов лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», сообщает пресс-служба ведомства. Последние занимались отбором проб атмосферного воздуха в зоне влияния источников выбросов основных предприятий-загрязнителей Нижнего Тагила.

Кроме того, был проведен анализ зафиксированных случаев превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосфере, по данным постов ФБГУ «Уральское УГМС».

В результате Росприроднадзор начал административное расследование в отношении УХП. Будет проведен проверка соблюдения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. По итогам расследования будут приняты меры административного воздействия.

Напомним, «Уралхимпласт» находится на пятом месте по количеству выбросов в атмосферу среди предприятий-загрязнителей Нижнего Тагила. За 2019 год в атмосферу было выброшено 50,7 тонны вредных веществ. Больше всего предприятием выбрасывается формальдегида. Это количество составляет 3,6 тонны в год.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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