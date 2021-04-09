Из-за выбросов в атмосферу «Уралхимпласт» в Тагиле ждет проверка Росприроднадзора

Напомним, «Уралхимпласт» находится на пятом месте по количеству выбросов в атмосферу среди предприятий-загрязнителей Нижнего Тагила. За 2019 год в атмосферу было выброшено 50,7 тонны вредных веществ. Больше всего предприятием выбрасывается формальдегида. Это количество составляет 3,6 тонны в год.