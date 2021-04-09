Из-за выбросов в атмосферу «Уралхимпласт» в Тагиле ждет проверка Росприроднадзора

Росприроднадзор в 2021 году провел рейдовые мероприятия, к которым привлек специалистов лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», сообщает пресс-служба ведомства. Последние занимались отбором проб атмосферного воздуха в зоне влияния источников выбросов основных предприятий-загрязнителей Нижнего Тагила.
Кроме того, был проведен анализ зафиксированных случаев превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосфере, по данным постов ФБГУ «Уральское УГМС».
В результате Росприроднадзор начал административное расследование в отношении УХП. Будет проведен проверка соблюдения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. По итогам расследования будут приняты меры административного воздействия.
Напомним, «Уралхимпласт» находится на пятом месте по количеству выбросов в атмосферу среди предприятий-загрязнителей Нижнего Тагила. За 2019 год в атмосферу было выброшено 50,7 тонны вредных веществ. Больше всего предприятием выбрасывается формальдегида. Это количество составляет 3,6 тонны в год.