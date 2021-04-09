Оценка безопасности гидротехнических сооружений в Петрокаменске обойдется в 600 тысяч

Оценка безопасности гидротехнических сооружений в Петрокаменске обойдется в 600 тысяч
Сегодня, 14:07Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
600 тысяч рублей на разработку декларации безопасности гидротехнических сооружений готова потратить Пертрокаменская территориальная администрация.

Планируется проверить безопасность сооружений, определить степень безопасности и составить декларацию безопасности для Ростехнадзора. Работа считается выполненной после передачи заказчику (петрокаменской администрации — прим.ред.) готового утвержденного документа.

Согласно конкурсной документации, исполнителю предстоит провести анализ и дать оценку безопасности гидротехнических сооружений, обеспечить готовность эксплуатирующей организации к ликвидации и локализации опасных повреждений и аварийных ситуаций, обеспечить технически исправное состояние ГТС, информировать население и надзорные органы о чрезвычайных ситуациях, создать финансовые резервы, в том числе путем страхования ответственности.

Заявки о потенциальных исполнителей принимаются до 14 апреля. Работы в рамках контракта должны быть выполнены до 30 октября 2021 года.

Напомним, на ремонт гидроузла в Нижней Салде планируется потратить 90,5 миллиона рублей. Согласно проекту контакта, подрядчик должен будет отремонтировать водосброс, ледовозащитное устройство, плотину, внутреннее и наружное электроосвещение и электрооборудование.

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