Оценка безопасности гидротехнических сооружений в Петрокаменске обойдется в 600 тысяч

Согласно конкурсной документации, исполнителю предстоит провести анализ и дать оценку безопасности гидротехнических сооружений, обеспечить готовность эксплуатирующей организации к ликвидации и локализации опасных повреждений и аварийных ситуаций, обеспечить технически исправное состояние ГТС, информировать население и надзорные органы о чрезвычайных ситуациях, создать финансовые резервы, в том числе путем страхования ответственности.