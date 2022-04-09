«Отек горла, боль в носу». Тагильчане пожаловались на последствия выбросов

Невозможно было спать всю ночь, отекло горло, снова кровь в носу. Зеленая гадость в горле. Пока не отпоилась водой и не откашлялась — ужасное состояние было. Я подышала в окно 2 минуты, а отходила полчаса, сообщила редакции подписчица из Алтайского микрорайона.