«Отек горла, боль в носу». Тагильчане пожаловались на последствия выбросов

Последствия выбросов ощутили на себе утром 9 апреля жители Вагонки. Жалобы на плохое самочувствие поступили в редакцию TagilCity.ru из двух микрорайонов Нижнего Тагила — «Алтайского» и «Кедра».
Невозможно было спать всю ночь, отекло горло, снова кровь в носу. Зеленая гадость в горле. Пока не отпоилась водой и не откашлялась — ужасное состояние было. Я подышала в окно 2 минуты, а отходила полчаса, сообщила редакции подписчица из Алтайского микрорайона.
Собеседница редакции, которая живет на «Кедре», пожаловалась на плохое самочувствие у ее маленького ребенка.
Проснулись — отек носоглотки, лающий кашель, полночи окно было открыто. Пришлось доставать небулайзер. Ребенок плачет, а мы устали каждый раз снимать отеки после выбросов. Хоть окна не открывай,поделилась наша подписчица.
На неделе воздух в Нижнем Тагиле был пропитан рядом химических элементов с превышениями в несколько раз. Например, в пятницу, 8 апреля, газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал превышение диоксида азота в 4,5 раза.