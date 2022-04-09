«Отек горла, боль в носу». Тагильчане пожаловались на последствия выбросов

«Отек горла, боль в носу». Тагильчане пожаловались на последствия выбросов
«Отек горла, боль в носу». Тагильчане пожаловались на последствия выбросов
Сегодня, 11:23Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

Удушливый смог накрыл 9 апреля Нижний Тагил

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила пожаловались на плохое самочувствие из-за выбросов в атмосферу. Большинство жалоб — на кровь в носу, отек носоглотки и затрудненное дыхание.

Последствия выбросов ощутили на себе утром 9 апреля жители Вагонки. Жалобы на плохое самочувствие поступили в редакцию TagilCity.ru из двух микрорайонов Нижнего Тагила — «Алтайского» и «Кедра».

Невозможно было спать всю ночь, отекло горло, снова кровь в носу. Зеленая гадость в горле. Пока не отпоилась водой и не откашлялась — ужасное состояние было. Я подышала в окно 2 минуты, а отходила полчаса, сообщила редакции подписчица из Алтайского микрорайона.

Фото:tagilcity.ru

Собеседница редакции, которая живет на «Кедре», пожаловалась на плохое самочувствие у ее маленького ребенка.

Проснулись — отек носоглотки, лающий кашель, полночи окно было открыто. Пришлось доставать небулайзер. Ребенок плачет, а мы устали каждый раз снимать отеки после выбросов. Хоть окна не открывай,поделилась наша подписчица.

На неделе воздух в Нижнем Тагиле был пропитан рядом химических элементов с превышениями в несколько раз. Например, в пятницу, 8 апреля, газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал превышение диоксида азота в 4,5 раза.

Видео:tagilcity.ru

Сюжеты:
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