Сероводород превысил норму в 2,5 раза во время замеров на Вагонке в Тагиле 9 апреля

При замерах воздуха на Вагонке в Нижнем Тагиле 9 апреля газоанализатор показал превышение сероводорода в 2,5 раза.

Замеры проходили в Алтайском микрорайоне при температуре воздуха +7 градусов и северо-восточном ветре со скоростью 5 метров в секунду. После 20-минутных замеров газоанализатор показал превышение нормы сероводорода в 2,5 раза — 0,02 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3. Фото: tagilcity.ru Напомним, сегодня в первой половине дня жители Вагонки почувствовали неприятный химический запах выбросов. Часть района накрыл смог. Из-за него у некоторых тагильчан ухудшилось самочувствие — появились кашель, першение в горле, слабость и головная боль. «Отек горла, боль в носу». Тагильчане пожаловались на последствия выбросов

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