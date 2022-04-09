Сероводород превысил норму в 2,5 раза во время замеров на Вагонке в Тагиле 9 апреля

Сероводород превысил норму в 2,5 раза во время замеров на Вагонке в Тагиле 9 апреля
Сероводород превысил норму в 2,5 раза во время замеров на Вагонке в Тагиле 9 апреля
Сегодня, 13:24Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
При замерах воздуха на Вагонке в Нижнем Тагиле 9 апреля газоанализатор показал превышение сероводорода в 2,5 раза.

Замеры проходили в Алтайском микрорайоне при температуре воздуха +7 градусов и северо-восточном ветре со скоростью 5 метров в секунду.

После 20-минутных замеров газоанализатор показал превышение нормы сероводорода в 2,5 раза — 0,02 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3.

Фото:tagilcity.ru

Напомним, сегодня в первой половине дня жители Вагонки почувствовали неприятный химический запах выбросов. Часть района накрыл смог. Из-за него у некоторых тагильчан ухудшилось самочувствие — появились кашель, першение в горле, слабость и головная боль.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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