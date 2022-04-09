В двух поселках Североуральской ЦГБ медикам сообщили о сокращении кадров

Сотрудники больниц шахтерского поселка Черемухово и деревни Калья узнали о сокращении медперсонала в Североуральской ЦГБ, к которой относятся местные медпункты. Информацию Е1 подтвердил председатель комиссии по охране здоровья в Общественной палате Североуральска Сергей Васильев. Чиновник считает, что такое решение приведет к кадровому медицинскому голоду в деревнях.