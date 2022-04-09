В двух поселках Североуральской ЦГБ медикам сообщили о сокращении кадров

В двух поселках Североуральской ЦГБ медикам сообщили о сокращении кадров
В двух поселках Североуральской ЦГБ медикам сообщили о сокращении кадров
Сегодня, 10:37Здоровье и экологияФото: 1МI
Поселки Черемухово и Калья Свердловской области могут остаться без медработников из-за объявленного сотрудникам сокращения ставок. К такому выводу пришли в региональной Общественной палате.

Сотрудники больниц шахтерского поселка Черемухово и деревни Калья узнали о сокращении медперсонала в Североуральской ЦГБ, к которой относятся местные медпункты. Информацию Е1 подтвердил председатель комиссии по охране здоровья в Общественной палате Североуральска Сергей Васильев. Чиновник считает, что такое решение приведет к кадровому медицинскому голоду в деревнях.

Так из медпунктов планируют сократить трех санитарок, а у врачей забрать полставки.

Врачей не сокращают, но забирают полставки. У девочки, которая уже работает на полставки, забирают 0,25 ставки. Эту информацию передали в прокуратуру. Люди работают за копейки, поделился с изданием Васильев.

По словам чиновника, главврач Североуральской ЦГБ таким образом и ставки сохранил (юридически никто не уволен), и бюджет для медучреждения сэкономил.

Ранее главврач этой же больницы планировал уволить 14 человек, однако позднее Минздрав отменил решение о сокращении кадров.

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