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Похолодание до -3 градусов ожидается на Среднем Урале с 10 по 11 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Похолодание до -3 градусов ожидается на Среднем Урале с 10 по 11 мая

9 мая, 17:00Здоровье и экология
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