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Новости Нижнего Тагила

Похолодание до -3 градусов ожидается на Среднем Урале с 10 по 11 мая

9 мая 2018, 17:00Добавить новость
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В Свердловской области ожидается похолодание до минус трёх градусов по шкале Цельсия. В связи с этим в регионе объявлено экстренное предупреждение.

Похолодание, по прогнозам синоптиков, придёт на Средний Урал в период с 10 по 11 мая. Поражающий фактор грозит охлаждением почвы, что может негативно сказаться на теплолюбивых культурах сельского хозяйства.

Согласно рекомендациям, сельскохозяйственные организации должны будут обеспечить защиту растениям. О проведении защитных мероприятий руководители предприятий должны отчитаться по электронной почте.

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