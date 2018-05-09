Похолодание до -3 градусов ожидается на Среднем Урале с 10 по 11 мая

Похолодание, по прогнозам синоптиков, придёт на Средний Урал в период с 10 по 11 мая. Поражающий фактор грозит охлаждением почвы, что может негативно сказаться на теплолюбивых культурах сельского хозяйства.



Согласно рекомендациям, сельскохозяйственные организации должны будут обеспечить защиту растениям. О проведении защитных мероприятий руководители предприятий должны отчитаться по электронной почте.