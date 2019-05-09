Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Ливень с градом обрушился на Екатеринбург в День Победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Vova

Ливень с градом обрушился на Екатеринбург в День Победы

Сегодня, 21:05Здоровье и экологияФото: «Областная газета»
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина