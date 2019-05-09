Ливень с градом обрушился на Екатеринбург в День Победы

Непогода застала горожан врасплох: улицы затопило, образовались автомобильные заторы, а отмечающие прятались в метро и ближайших магазинах. На некоторых участках дорог уровень воды достигал полуметра. Как сообщают очевидцы, град был довольно крупный — размером с вишню.

О каких-либо ЧП, произошедших во время непогоды, информации не поступало.