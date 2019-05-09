Ливень с градом обрушился на Екатеринбург в День Победы
Сегодня, 21:05Здоровье и экологияФото: «Областная газета»
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9 мая на Екатеринбург обрушился ливень с градом, заставив празднующих горожан искать укрытие, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Непогода застала горожан врасплох: улицы затопило, образовались автомобильные заторы, а отмечающие прятались в метро и ближайших магазинах. На некоторых участках дорог уровень воды достигал полуметра. Как сообщают очевидцы, град был довольно крупный — размером с вишню.
О каких-либо ЧП, произошедших во время непогоды, информации не поступало.
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Напомним, что на праздничные выходные синоптики обещают свердловчанам жаркую погоду — до +25 градусов и ливневые дожди с грозами.
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