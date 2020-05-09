Ещё одна больничная вспышка COVID-19 выявлена в Ревде
Сегодня, 10:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области зафиксировали новую больничную вспышку коронавируса. Об этом сообщает издание Uralweb.
Сюжеты: Коронавирус
Заболевание подтвердилось у 10 сотрудников горбольницы Ревды – четырёх хирургов, трёх санитарок, врача инфекционного отделения и буфетчицы. О том, кто стал десятым заражённым пока нет информации. Список инфицированных разослал местный роспотребнадзор по другим медучреждениям.
По информации издания, еще один заражённый – это тоже врач, который и стал разносчиком заболевания. У медика появились симптомы ОРВИ, но он вышел на работу, никому об этом не сказав. Позднее он сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным.
Роспотребнадзор выдал предписание об изоляции всего медперсонала стационара на рабочих местах, а рабочих поликлиники было решено отправить на изоляцию в профилакторий или гостиницу.
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