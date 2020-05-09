Ещё одна больничная вспышка COVID-19 выявлена в Ревде

Заболевание подтвердилось у 10 сотрудников горбольницы Ревды – четырёх хирургов, трёх санитарок, врача инфекционного отделения и буфетчицы. О том, кто стал десятым заражённым пока нет информации. Список инфицированных разослал местный роспотребнадзор по другим медучреждениям.

По информации издания, еще один заражённый – это тоже врач, который и стал разносчиком заболевания. У медика появились симптомы ОРВИ, но он вышел на работу, никому об этом не сказав. Позднее он сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным.