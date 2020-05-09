Главврача больницы Екатеринбурга оштрафовали за лечение больных COVID-19 на дому

Согласно постановлению Чкаловского суда, медик отправил пять больных с лёгкой формой коронавируса лечиться дома. Все инфицированные обратились в больницу с 30 апреля по 2 мая, и их отправили на амбулаторное лечение. По мнения служителей Фемиды, Малинкин сознательно нарушил постановления роспотребнадзора России и Свердловской области, а также Федеральный закон №52 о введении дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавируса. Медик должен был госпитализировать представляющих опасность для общества пациентов.

Малинкин пояснил суду, что у всех пятерых болезнь протекла в лёгкой форме. Поэтому если такими больными загружать медучреждения, то в ближайшем будущем количества мет для инфицированных с тяжелыми случаями не хватит.

Решение о лечении больных с лёгкой формой коронавируса на дому было подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 7 мая, однако в законную силу законопроект вступает только с 12 мая.