Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса
Сегодня, 20:51Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань назвал основную опасность коронавируса, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
Ученый отметил, что вирус крайне быстро передается от человека к человеку — гораздо быстрее гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS. Это, по его мнению, делает его опасным. Также специалист пояснил, что для защиты от вируса необходимо применить целую систему: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция, уточнил профессор.
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