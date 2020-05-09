Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Ученый отметил, что вирус крайне быстро передается от человека к человеку — гораздо быстрее гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS. Это, по его мнению, делает его опасным. Также специалист пояснил, что для защиты от вируса необходимо применить целую систему: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция, уточнил профессор.