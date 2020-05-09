На 9 мая в России выявлено 10817 новых случаев COVID-19
Сегодня, 13:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По информации оперативного штаба РФ в стране выявлено 10817 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
За последние сутки из больниц было выписано 5308 человек, скончалось – 104.
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Фото: стопкоронавирус.рф
Всего в России 198676 заболевших. Выписали из больниц 31916 человек, болезнь закончилась летальным исходом у 1827 россиян.
В Свердловской области наблюдается прирост заболевших COVID-19 – 121 новый случай, в Нижнем Тагиле вновь заболевших нет. Всего в городе коронавирус подтвердился у 28 пациентов.
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