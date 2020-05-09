В Нижнем Тагиле ожидают большой прирост COVID-19 после майских праздников
После майских праздников в крупных городах Свердловской области ожидают прирост случаев заболевания коронавирусом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главного санврача региона Дмитрия Козловских.
За прошедшие сутки количество больных новой инфекцией составило 155 человек – такой же большой прирост медики прогнозируют на ближайшие дни. Главной причиной развития «негативного сценария по COVID-19» главный санврач назвал несоблюдение уральцами, особенно в таких крупных городах, как Екатеринбург и Нижний Тагил, режима самоизоляции.
К сожалению, мы наблюдаем, что наши сограждане не соблюдают те режимы, которые прописаны и в указах губернатора. Из-за несоблюдения этих режимов мы имеем такой большой рост,подытожил Дмитрий Козловских.
В связи с этим на заседании оперштаба области предложили усилить меры по борьбе с инфекцией.
Режим самоизоляции в регионе был продлён до 18 мая. Соответствующих указ подписал накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.