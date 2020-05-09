В Свердловской области количество заболевших COVID-19 увеличилось на 121 человека
В Свердловской области на 9 мая 121 новых подтверждённых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Общее количество инфицированных в регионе 1705 человек. Подтверждённые случаи заболевания COVID-19 зафискированы у жителей Екатеринбурга (+93), Артинского, Березовского и Бисертского городских округов, Верхней Пышмы, Арамильского городского округа, Артемовского, Ирбита, Полевского, Ревды, Первоуральска, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Тугулыма, Туринского городского округа.
Состояние двенадцати госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 31 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное.
Всего по России на 9 мая 10817 новых случаев коронавируса. За сутки 5308 людей вылечились, скончалось от заболевания 104 человека.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим ограничений из-за коронавируса до 18 мая. Пока рост заболеваемости в регионе идёт по «отрицательному сценарию».