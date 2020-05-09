В Свердловской области количество заболевших COVID-19 увеличилось на 121 человека

Общее количество инфицированных в регионе 1705 человек. Подтверждённые случаи заболевания COVID-19 зафискированы у жителей Екатеринбурга (+93), Артинского, Березовского и Бисертского городских округов, Верхней Пышмы, Арамильского городского округа, Артемовского, Ирбита, Полевского, Ревды, Первоуральска, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Тугулыма, Туринского городского округа.

Состояние двенадцати госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 31 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего по России на 9 мая 10817 новых случаев коронавируса. За сутки 5308 людей вылечились, скончалось от заболевания 104 человека.