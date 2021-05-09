Менее 100 случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области

Менее 100 случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области
Менее 100 случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:03Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Менее 100 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки, а больше половины из них - в Екатеринбурге, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

99 случаев COVID-19 выявлено у свердловчан за минувшие сутки

Больше всего случаев диагностировано у жителей Екатеринбурга — 50. Кроме того, диагноз лабораторно подтвердился у жителей Нижнего Тагила, Алапаевского района, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Камышловского района, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Рефтинского, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Тугулымского городского округа.

Всего на Среднем Урале зарегистрировано 87 105 случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что 246 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 134 из них находятся в реанимации, а 95 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 8 419 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 828, Санкт-Петербурге — 729 и Московской области — 636. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 4 880 262 человек.

Более 80,8 тысячи свердловчан излечились с начала пандемии

В Свердловской области с 8 по 9 мая из больниц выписаны 121 человек, выздоровело в общей сложности 80 876 пациентов.

По стране за сутки из больниц выписано 7 517 человек. За все время от инфекции вылечилось 4 496 132 жителя страны.

8 случаев смерти больных COVID-19 зарегистрировано в регионе за сутки

Всего от инфекции скончались 3 190 свердловчанин.

В России общее число летальных случаев достигло 113 326 человек, из них 334 случая зафиксировано за прошедшие сутки.

Свердловская областьздоровьеобществокоронавирус
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