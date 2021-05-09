Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 9 мая

Во время текущих замеров показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,5. Однако после 20-минутных замеров диоксида сeры, диоксида азота, синильной кислoты, формальдегида и серовoдорода остались на нулевом уровне. Замеры проводились при темпeратуре воздуха +20 градусов и юго-восточном ветре со скоростью один метр в секунду.