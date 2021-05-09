Солнечная и теплая погода ожидает тагильчан в начале недели

Солнце и до +22 градусов прогнозируют синоптики на ближайшие три дня в Нижнем Тагиле. Данные опубликованы на сайте Гисметео.

В понедельник, 10 мая, ночью ожидается до +9 градусов, днем прогнозируют до +22 градусов. Северо-восточный ветер сменится на восточный с порывами до семи метров в секунду. Осадков не ожидается, будет ясно. 11 мая, во вторник, ночью столбики термометров опустятся до + 6 градусов, днем потеплеет до +22. Утром ожидается пасмурная погода, однако к вечеру станет ясно. Ветер юго-восточный до восьми метров в секунду. 12 мая, в среду, будет также солнечно. Температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем ожидается +22. Ветер сменится на южный до четырех метров в секунду.

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