Солнечная и теплая погода ожидает тагильчан в начале недели

Солнечная и теплая погода ожидает тагильчан в начале недели
Солнечная и теплая погода ожидает тагильчан в начале недели
Сегодня, 13:34Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Солнце и до +22 градусов прогнозируют синоптики на ближайшие три дня в Нижнем Тагиле. Данные опубликованы на сайте Гисметео.

В понедельник, 10 мая, ночью ожидается до +9 градусов, днем прогнозируют до +22 градусов. Северо-восточный ветер сменится на восточный с порывами до семи метров в секунду. Осадков не ожидается, будет ясно.

11 мая, во вторник, ночью столбики термометров опустятся до + 6 градусов, днем потеплеет до +22. Утром ожидается пасмурная погода, однако к вечеру станет ясно. Ветер юго-восточный до восьми метров в секунду.

12 мая, в среду, будет также солнечно. Температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем ожидается +22. Ветер сменится на южный до четырех метров в секунду.

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ЭкологияНижний Тагил
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