Строительный мусор с «Уралхимпласта» свозят в поселок Новоасбест под Нижним Тагилом

Проведенной проверкой по данному заявлению было установлено, что в поселке Новоасбест, в 400 метрах в северном направлении от дома № 2 по улице Коммунальная расположен горный разрез, сформированный за время деятельности «ААГОК», фактическая деятельность, которого была прекращена в 1993 году, разрез расположен на территории земель населенного пункта. В настоящее время проводится рекультивация данного разреза, засыпка его грунтом, на основании договора поставки грунта между МКУ «Управление Хозяйством ГГО» и ООО СтройДорСервис». Грунт из-под основания фундамента завозится завозится с ООО «Уралхимпласт — Хрюттенс Альбертус».сообщается в постановлении.