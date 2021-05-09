Строительный мусор с «Уралхимпласта» свозят в поселок Новоасбест под Нижним Тагилом

Организованная свалка находится на карьере в поселке Новоасбест под Нижним Тагилом, всего в одной-двух сотнях метров от ближайших домов. Чтобы грузовики могли свозить мусор на данную территорию, подъезд к ней был засыпан скальным грунтом и щебнем.
Один из местных жителей рассказал редакции TagilCity.ru, что свалка образовалась из-за предприятия «Уралхимпласт», которое устроило вывоз грунта с производства в поселок Горноуральского городского округа.
Добро на вывоз отходов производства после реконструкции цеха литейных смол дали окружные власти, городские воздержались от складирования опасных отходов на территории Нижнего Тагила. Наш поселок находится в 50 километрах от данного производства,заявил Владимир.
После жалоб местных жителей отделением полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» в ноябре 2020 года было выдано постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 25 декабря 2020 года после очередного обращения местных жителей в отделение полиции № 1 снова было выдано постановление об отказе. Проверка установила, что в Новоасбест вывозился грунт с «Уралхимпласта» по заказу МКУ «Управление Хозяйством ГГО».
Проведенной проверкой по данному заявлению было установлено, что в поселке Новоасбест, в 400 метрах в северном направлении от дома № 2 по улице Коммунальная расположен горный разрез, сформированный за время деятельности «ААГОК», фактическая деятельность, которого была прекращена в 1993 году, разрез расположен на территории земель населенного пункта. В настоящее время проводится рекультивация данного разреза, засыпка его грунтом, на основании договора поставки грунта между МКУ «Управление Хозяйством ГГО» и ООО СтройДорСервис». Грунт из-под основания фундамента завозится завозится с ООО «Уралхимпласт — Хрюттенс Альбертус».сообщается в постановлении.
Генеральный директор организации «Уралхимпласт — ХА» — Бехтгольд Евгений Валерьевич. Соучредителями компании являются две организации: UCP CHEMICALS AG и ХЬЮТТЕНЕС-АЛЬБЕРТУС Хемише Верке Гезелльшафт мит бе. Первая компания зарегистрирована в Австрии, а вторая в Германии.
Месяц спустя природоохранная прокуратура опротестовала решение сотрудников полиции.
Природоохранной прокуратурой совместно с сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области проведена выездная проверка, в ходе которой факт сброса строительных и иных отходов подтвердился. Участковым ОП № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское» вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,значится в ответе Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.
В результате наказание получил только директор МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» — Валерий Кузьминых был привлечен к дисциплинарной ответственности.
Также местных жителей не устраивает «ароматное» соседство: горы мусора выделяют неприятные запахи, с наступлением тепла специфичные ароматы стали ощущаться еще больше.
Прошло почти полгода. Свалка так и осталась свалкой. И ликвидацией её никто не занимается. С наступлением тепла запах фенола стал вполне устойчивым, делится собеседник TagilCity.ru.
Жильцы близлежащих домов обустраивают на своих участках скважины под питьевую воду, однако соседство со свалкой может негативно влиять на грунтовые воды.
Проблемный участок на карьере завален далеко не только отходами с «Уралхимпласта». Среди мусора на свалке — автомобильная резина, жженые ветки деревьев, а на самом дне карьера расположился диван. Также на свалке присутствует мелкий строительный мусор и твердые бытовые отходы.
На свалке редакция пообщались с одним из мужчин, который свозил на карьер мусор со своего участка. Александр рассказал TagilCity.ru, что администрация поселка разрешила свозить мусор не только местным жителям, но и строительным организациям, которые в рамках муниципальных контрактов разбирают ветхое жилье поселка.
Когда строился дом № 11 по улице Бажова, сюда вывозили грунт со строительного объекта, а во время демонтажных работ на территории поселка весь строительный мусор тоже оказывается здесь, рассказал Александр.
Также в нескольких километрах от данного карьера мы обнаружили еще одну свалку — вблизи озера в карьере с живописным видом. Участок завален горами строительного мусора и бытовыми отходами, среди которых растут деревья.
Редакцией TagilCity.ru были произведены замеры воздуха на территории обеих свалок. Показания газоанализатора по пяти веществам — диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду, синильной кислоты, формальдегиду и сероводороду — остались нулевыми. Выбросы этих веществ в атмосферу с данных свалок не происходят. Чтобы узнать о воздействии свалок на почву и грунтовые воды, а также о законности складирования отходов в поселке Новоасбест журналистом TagilCity.ru будут направлены запросы в территориальную администрацию и природоохранную прокуратуру Свердловской области.