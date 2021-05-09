Субботники в Нижнем Тагиле: как они проходили и где запланированы новые

На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле прошел общегородской экологический субботник. Чтобы убраться на территории города, пришли порядка 300 человек. В мероприятии принял участие Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, также привести в порядок тротуары и улицы города приехали депутаты городской думы, представители районов и администрации города.
На зачистку тротуаров и улиц города от бытовых отходов было выделено 250 пар перчаток, 70 грабель, 60 метелок, 20 штыковых и 30 совковых лопат, дождевики и более 600 штук мешков, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Территория от Площади Славы до Площади Танкостроителей была выбрана не случайно. Участок стал лидером рейтингового голосования за объекты благоустройства 2022 года. Проект комплексного обновления поддержало более восьми тысяч жителей Нижнего Тагила.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал редакции TagilCity.ru, что одним из главных препятствий на субботнике стал сильный ветер, разносивший мусор по улицам.
Город нужно прибирать, провели большую работу городские предприятия и мы с администрацией, столкнулись сильным ветром, но показали пример всем, чтобы все дружно выходили убираться. Я считаю, что прибрав одну бутылку на улице, человек приносит больше пользы городу, чем пишет о ней в социальных сетях,делится глава.
Более 3000 тысяч работников «Уралвагонзавода» вышли на традиционные субботники в 2021 году. На выполнение данных работ сотрудники цеха модельной оснастки предоставили коллегам 40 носилок, 1000 лопат, 700 грабель, 1500 метел и 300 щеток, все приспособления были изготовлены персоналом предприятия.
Сотрудники ООО «УБТ-Сервис» обеспечивают сбор и вывоз мусора, доставку к месту работ хозяйственных материалов, инструмента, а также средств индивидуальной защиты.
Мы все молодцы! Никто не испугался дождя, ведь мы живем на Урале. Поэтому оделись соответствующе и вышли на уборку территории. Субботники — это очень важно! За раз мы выносим по 100 мешков мусора. И если не прибираться, мы в этом мусоре просто погрязнем, заявила главный специалист управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Ирина Пономаренко.
Также комплекс работ по уборке территории был выполнен сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил. Сотрудники и воспитанники ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского район Нижний Тагил» инициативу и, в рамках акции акции «Весенняя Неделя Добра», приняли участие в субботниках, а также мероприятиях по облагораживанию территорий. На всех площадках Центра была организована уборка мусора, сухой травы и листьев. Также сотрудниками организации были покрашены бордюры и поребрики, произведена обрезка кустарников и побелка деревьев.
Все трудились с большим душевным подъемом и удовольствием. Можно не сомневаться, что в наши преображенные и уютные дворы весна придет без опозданий,заявила специалист по социальной работе Татьяна Тимофеева.
Тагильчане убирались не только на территории города, но и зачищали близлежащие населенные пункты. Например, в деревне Ключики под Нижним Тагилом состоялся субботник с РСО (раздельным сбором отходов). В нем приняли участие представители сразу нескольких региональных общественных объединений. А локация была выбрана из-за частых жалоб, которые поступали со стороны жителей деревни на загрязненную территорию.
В ходе выполненных работ было собрано три мешка рассортированной стеклотары по цветам (белый, коричневый и зелёный), пять мешков пластикового мусора, 150 покрышек и два десятка использованных камер.
Один из учредителей РОО СО «Чистый Урал» Дмитрий Есин рассказал TagilCity.ru, что субботник в селе не был доведен до логического конца.
В лесу обнаружили свалку, не спели ее ликвидировать, потому что время было потрачено на колеса. После праздников планируем отправить уведомления в нашей группе во ВКонтакте и проведем повторный субботник. Ориентировочно 15 мая,заявил общественник.
В Нижнем Тагиле проведены не все мероприятия по зачистке улиц, районов и дворов города. Представители РОО СО «Чистый Урал» планируют провести очередной субботник в деревне Ключики, а даты проведения данного мероприятия будут опубликованы в группе «Чистый Урал» ВКонтакте.
Если организованных субботников рядом с вами нет, но вы хотите внести свой вклад в облагораживание города - вы можете самостоятельно организовать такое мероприятие. При этом участники субботников могут получить помощь регионального оператора ООО «Компания «Рифей». Волонтеры могут направить заявку с описанием места, выбранного для приборки, площадью территории и точкой для установки бака на почту rifey-apo1@mail.ru, где будут рассмотрены обращения заявителей. Организаторов просят рассказать о значимости объекта и пояснить в заявке, почему выбранная территория нуждается в уборке.
Уборка в городе помогает преобразить его после зимы, сотни тагильчан тратят на это свои силы и время вне зависимости от возраста и социального статуса. Имена многих участников субботников даже не попадают в новости, не публикуются в соцсетях - люди занимаются этим не ради признания. Но ещё одним важным шагом к сохранению чистоты в городе станет соблюдение каждым жителем элементарного правила - просто не мусорить. Донесите свой мусор до урны, не вывозите отходы в лес и призывайте окружающих к такому же ответственному отношению к экологии.