Субботники в Нижнем Тагиле: как они проходили и где запланированы новые

Если организованных субботников рядом с вами нет, но вы хотите внести свой вклад в облагораживание города - вы можете самостоятельно организовать такое мероприятие. При этом участники субботников могут получить помощь регионального оператора ООО «Компания «Рифей». Волонтеры могут направить заявку с описанием места, выбранного для приборки, площадью территории и точкой для установки бака на почту rifey-apo1@mail.ru, где будут рассмотрены обращения заявителей. Организаторов просят рассказать о значимости объекта и пояснить в заявке, почему выбранная территория нуждается в уборке.