Глава Свердловского Минздрава провел выездное совещание в Первоуральске

Новый глава Министерства здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов начал масштабный аудит медицинских учреждений региона. В рамках этой проверки в Первоуральске состоялась его встреча с главврачами Западного управленческого округа. На заседание были также приглашены экономисты Минздрава и представители территориального фонда обязательного медицинского страхования. Они предоставили свои доклады и ответили на интересующие врачей вопросы.

В свою очередь, главврачи провели презентацию подотчетных им учреждений, а также изложили министру информацию о существующих проблемах.

Во время пребывания в Первоуральске Игорь Трофимов посетил городскую больницу №1. В первую очередь министра интересовал нуждающийся в ремонте операционный блок. Главному врачу учреждения было поручено составить смету на ремонт и установку современной вентиляции, а также оценить необходимость приобретения установки для проведения контрастного рентгенологического исследования сосудов (ангиографии).