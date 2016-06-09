Пляж вне закона? В Верхней Пышме прокуратура проверяет законность взимания платы за доступ к водоему

Информацию о том, что на берегу водоема организовано коммерческое место массового отдыха, сообщили также средства массовой информации. К проведению прокурорской проверки по данному факту привлечены Роспотребнадзор и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Согласно законодательству, граждане Российской федерации имеют право бесплатного доступа и использования для личных нужд водных объектов общего пользования (ст. 6 Водного кодекса РФ). Помимо этого запрещено передвижение на механических транспортных средствах на расстоянии 20 метров от линии границы водного объекта.

Прокуратура Верхней Пышмы произвела обследование территории пляжа «Огонь», размещенного вдоль береговой линии озера Балтым. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что участок, на котором создано платное место отдыха граждан, арендован организацией ООО «Пляж». На арендованной площади организовано оплачиваемое предоставление таких услуг как общественное питание, выдача лежаков, оборудовано место для платной парковки.

В ближайшее время прокуратура произведет оценку законности предоставления платных услуг на берегу водоема, отсутствия отдельного подъезда для автотранспорта, возведения строительных объектов в прибрежной зоне. При наличии оснований, нарушения будут устранены, а нарушители понесут наказание.