Годовалый амурский тигр появился в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)

Спустя месяц карантина хищник поселился в новом доме на экспозиции. Сейчас его могут видеть посетители зоопарка в павильоне «Теплолюбивые хищники».

Как рассказали в зоопарке, переезд и карантин дался Джагару легко. Хищник очень своенравен и на контакт пока не идет.

Кстати, в зоопарке уже живет самка амурского тигра Бренда. Ей уже 16 лет.

Фото: E1.ru