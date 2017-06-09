Годовалый амурский тигр появился в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)
9 июня 2017, 07:45Здоровье и экология
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В зоопарке столицы Урала накануне появился новый жилец - амурский тигр по кличке Джагар. В Свердловскую область он приехал из Ижевска, пишет E1.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Спустя месяц карантина хищник поселился в новом доме на экспозиции. Сейчас его могут видеть посетители зоопарка в павильоне «Теплолюбивые хищники».
Как рассказали в зоопарке, переезд и карантин дался Джагару легко. Хищник очень своенравен и на контакт пока не идет.
Кстати, в зоопарке уже живет самка амурского тигра Бренда. Ей уже 16 лет.
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Фото: E1.ru
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