Прохладные и дождливые выходные ждут тагильчан
9 июня 2017, 11:00Здоровье и экология
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Погода не спешит радовать жителей Нижнего Тагила летним теплом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Синоптики Гидрометцентра Урала прогнозируют тагильчанам прохладную погоду и дождь.
Так, в субботу, 10 июня, воздух прогреется до +11…+13 градусов. Вероятен дождь.
В воскресенье, 11 июня, ожидается +16…+19 градусов, дождь. Ветер западный.
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