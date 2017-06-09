Таблетка с проволокой попалась молодой матери в инфекционной больнице в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Нас с дочкой вчера положили в в инфекционную больницу на Сухоложском с ангиной. Дали таблетки «ацикловир» и «супрастин». Начала размельчать эти таблетки вместе и обнаружила вот такую проволочку. Думаю было в «ацикловире», потому что дали цельную. Она не гнется и не ломается, а вдруг это та самая «ядовитая проволока» про которую писали в интернете рассказала тагильчанка.

Медсестра, выдавшая таблетку, сразу после обращения заменила лекарства. Других жалоб на нахождение проволоки в таблетках на территориии Нижнем Тагиле не поступало.

Я не припомню, чтобы мне докладывали о таких случаях сообщил главный врач и руководитель Городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила Сергей Васильевич Безбородов.

Информация о проволоке в парацетамоле появлялась пару лет назад на ДНР ТВ в связи с поставкой обезболивающего препарата «Акамол», в который входит парацетамол. А также на территории Казахстана и Хабаровска. Ещё раньше фото распространялось в арабском сегменте Twitter.