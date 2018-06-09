33 ребенка отравились в летнем лагере «Сосновый бор» в Кушве

СКР по региону проверяет детский летний лагерь «Сосновый бор» в Кушве. Известно, что 8 июня 2018 года 33 воспитанника лагеря были госпитализированы в медучреждение с симптомами отравления. В частности, они жаловались на тошноту, рвоту, боли в животе и общее недомогание.