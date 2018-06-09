33 ребенка отравились в летнем лагере «Сосновый бор» в Кушве
9 июня, 09:05Здоровье и экология
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Следователями СКР по Свердловской области организована проверка по факту обращения 33 детей из летнего лагеря «Сосновый бор» в Кушве за медицинской помощью.
Сюжеты: Кушва
СКР по региону проверяет детский летний лагерь «Сосновый бор» в Кушве. Известно, что 8 июня 2018 года 33 воспитанника лагеря были госпитализированы в медучреждение с симптомами отравления. В частности, они жаловались на тошноту, рвоту, боли в животе и общее недомогание.
Следователи проведут проверку на наличие признаков уголовного преступления, а именно «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителя».
В рамках проверочных мероприятий будут опрошены потерпевшие, работники лагеря, запрошена документация на продукты питания и справки из медучреждения о состоянии здоровья детей.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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