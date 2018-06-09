Число госпитализированных из «Соснового бора» в Кушве возросло до 64 человек
9 июня, 09:50Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Свердловской области начала проверку в лагере «Сосновый бор» в Кушве. По данным на 9 июня число госпитализированных возросло до 64 человек.
Сюжеты: Кушва
Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту госпитализации 64 человек из детского летнего лагеря «Сосновый бор». В больницы области с признаками острого кишечного отравления доставлены 64 человека. Из них – 62 ребенка и 2 вожатых.
31 ребенок направлен в больницу Нижнего Тагила, остальные – в медучреждение Кушвы.
Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы с одинаковыми симптомами – рвота, тошнота, слабость, боли в животе. Всем оказана экстренная медицинская помощь, состояние отравившихся оценивается как «удовлетворительное».
Сейчас специалисты берут анализы и проводят необходимые экспертизы для установления причины отравления. Организацией питания в лагере занимается МАУ «Солнечный».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей