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Число госпитализированных из «Соснового бора» в Кушве возросло до 64 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число госпитализированных из «Соснового бора» в Кушве возросло до 64 человек

9 июня, 09:50Здоровье и экология
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