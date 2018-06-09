Число госпитализированных из «Соснового бора» в Кушве возросло до 64 человек

Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту госпитализации 64 человек из детского летнего лагеря «Сосновый бор». В больницы области с признаками острого кишечного отравления доставлены 64 человека. Из них – 62 ребенка и 2 вожатых.

31 ребенок направлен в больницу Нижнего Тагила, остальные – в медучреждение Кушвы.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы с одинаковыми симптомами – рвота, тошнота, слабость, боли в животе. Всем оказана экстренная медицинская помощь, состояние отравившихся оценивается как «удовлетворительное».

Сейчас специалисты берут анализы и проводят необходимые экспертизы для установления причины отравления. Организацией питания в лагере занимается МАУ «Солнечный».