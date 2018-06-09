Контроль над организацией питания в летних лагерях Нижнего Тагила будет усилен

Временно исполняющий обязанности мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил принять срочные меры по усилению контроля над организацией питания в местах отдыха детей в связи с происшествием в летнем лагере «Сосновый бор» города Кушва.

Все мы – родители, и прекрасно понимаем, что охрана жизни и здоровья детей – одна из самых приоритетных задач подчеркнул Владислав Пинаев.

Заместитель главы администрации по социальной политике Валерий Суров собрал совещание с руководителями детских лагерей и организаций, обеспечивающих питание в загородных местах отдыха и лагерях дневного пребывания. Участники собрания разобрали ситуацию с отравлением 64 человек в детском лагере «Сосновый бор». Также Валерий Суров призвал руководителей ужесточить контроль за продукцией и санитарными нормами приготовления пищи, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Летом 2018 года планируется оздоровить 6 670 детей в загородных лагерях Нижнего Тагила. 11 350 детей отдохнут этим летом в лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях. До 12 июня состоится открытие первой смены всех летних лагерей.