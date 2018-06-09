Тагильчане обустроят фруктовый сад на улице Вишневая (ВИДЕО)

По заверению инициаторов обустройства фруктового сада работы при активном участии людей будут закончены в этом году. Садоводы совсем недавно приступили к воплощению задуманного.

Накануне на месте будущего сада работала техника: вместо участка с перепадами должно быть ровное плато. В саду будет центральная аллея с вишнями, а также яблони, сливы, рябины и даже сирень, рассказал председатель ТОСа «Пограничный» Михаил Карпов.

Местные жители займутся высадкой деревьев. К ним присоединятся те, кто давно мечтал о создании такого места. Каждое дерево будет отмечено информационной табличкой с именем того, кто его посадил, передаёт телекомпания «Тагил-ТВ».