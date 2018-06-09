Тагильчане обустроят фруктовый сад на улице Вишневая (ВИДЕО)
9 июня, 08:00Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле появится фруктовый сад. Место для отдыха расположится на улице Вишневой по инициативе ТОС «Пограничный». Ранее жильцы получили грант 260 тысяч рублей на воплощение своей идеи.
Сюжеты: Нижний Тагил
По заверению инициаторов обустройства фруктового сада работы при активном участии людей будут закончены в этом году. Садоводы совсем недавно приступили к воплощению задуманного.
Накануне на месте будущего сада работала техника: вместо участка с перепадами должно быть ровное плато. В саду будет центральная аллея с вишнями, а также яблони, сливы, рябины и даже сирень, рассказал председатель ТОСа «Пограничный» Михаил Карпов.
Местные жители займутся высадкой деревьев. К ним присоединятся те, кто давно мечтал о создании такого места. Каждое дерево будет отмечено информационной табличкой с именем того, кто его посадил, передаёт телекомпания «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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