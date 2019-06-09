В Нижнем Тагиле вторая половина недели будет дождливой

В понедельник и вторник (10 и 11 июня) синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью, температура воздуха составит 26…27 градусов тепла. Со среды (12 июня) до воскресенья (16 июня) в городе начнутся дожди, температура воздуха снизится до 12…13 градусов. В течение недели скорость ветра будет умеренной и составит 5-7 метров в секунду.