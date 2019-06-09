В Нижнем Тагиле вторая половина недели будет дождливой
Сегодня, 19:07Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тёплая и солнечная погода в Нижнем Тагиле сохранится на протяжении двух дней и уже со второй половины недели ожидаются дожди и ветер.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник и вторник (10 и 11 июня) синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью, температура воздуха составит 26…27 градусов тепла. Со среды (12 июня) до воскресенья (16 июня) в городе начнутся дожди, температура воздуха снизится до 12…13 градусов. В течение недели скорость ветра будет умеренной и составит 5-7 метров в секунду.
Столбик термометра ночью в течение недели будет колебаться от 17 градусов (в понедельник, 10 июня) до 7 градусов (в воскресенье, 16 июня).
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей