Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусной пневмонией
Сегодня, 09:22Здоровье и экологияФото: личная страница Евгения Ройзмана в Instagram
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был госпитализирован в ГКБ № 40, сообщает E1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Накануне Ройзман рассказал на своей странице в Instagram, что у него подтвержден коронавирус и симптомов заболевания нет. Госпитализирован он был после того, как пришли результаты КТ. Исследование показало, что у него имеется поражение легких.
Как рассказал изданию Ройзман, у него по-прежнему нет симптомов. Он пробовал «сопротивляться», чтобы остаться дома на лечении, но у него ничего не вышло.
Также ранее стало известно о том, что у депутата Госдумы Дмитрия Ионина был подтвержден коронавирус. Он проходит лечение дома, заболевание протекает в легкой форме.
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