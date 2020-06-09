Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусной пневмонией

Накануне Ройзман рассказал на своей странице в Instagram, что у него подтвержден коронавирус и симптомов заболевания нет. Госпитализирован он был после того, как пришли результаты КТ. Исследование показало, что у него имеется поражение легких.

Как рассказал изданию Ройзман, у него по-прежнему нет симптомов. Он пробовал «сопротивляться», чтобы остаться дома на лечении, но у него ничего не вышло.