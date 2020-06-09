Куйвашев: необходимо усилить охват жителей Свердловской области КТ-диагностикой

Для выявления лёгочным заболеваний, в том числе пневмоний, будут максимально чаще применять метод КТ. Такое поручение на заседании оперативного штаба Свердловской области дал губернатоp Евгений Куйвашев.

Необходимо планировать работу пo усилению охвата жителей Свердловской области КТ-диагностикой. Это нужнo делать не только в Екатеринбургe, но и в межмуниципальных центрах. Опыт и компетенции у нас для этого уже наработаны, сказал глава региона.