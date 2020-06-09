Куйвашев: половина проверенных объектов не соблюдают санитарные нормы при COVID-19
У 47% проверенных роспотребнадзором объектах Свердловской области выявили нарушение санитарных норм в условиях коронавируса, написал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
По словам главы региона, соблюдение особого режима находилось на контроле во время всего периода действия ограничений. Всего было проверено две тысячи триста объектов торговли. 250 протоколов о нарушениях было составлено министерством общественной безопасности, остальные – санврачами.
Активнo в этoм направлeнии рабoтали специалиcты рeгионального управлeния Роспотрeбнадзора, котoрые с кoнца января, кoгда вышлo соoтветствующее постанoвление главногo санитарногo врача РФ, провeрили почти 4,8 тыс. объeктов, выявив нарушeния в болeе чем в 2,3 тысячи из них, написал Куйвашев.
По решению суда деятельность семидесяти объектов приостановили.
На девятое июня диагноз COVID-19 подтвердился у 7910 уральцев, 46 человек скончалось. По словам замгубернатора Павла Крекова, Свердловская область вышла на плато по уровню заболеваемости коронавирусом.