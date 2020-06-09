В Нижнем Тагиле еще у 12 человек подтвержден коронавирус
Сегодня, 12:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки было подтверждено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Таким образом, общее количество заболевших составляет 312 человек.
Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области был продлен до 15 июня. Однако некоторые ограничения все же сняты. Так, губернатор Евгений Куйвашев разрешил работать магазинам с отдельным входом с площадью до 400 квадратных метров.
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