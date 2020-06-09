В России выздоровела почти половина пациентов заболевших COVID-19 с начала пандемии
Сегодня, 12:40Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки было зарегистрировано 8595 новых случаев заболевания коронавирусом 83 в регионах.
Сюжеты: Коронавирус
Из них у 3277 человек болезнь протекает без выраженных симптомов.
В общей сложности с начала пандемии в стране подтверждено 485 253 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Число вылечившихся пациентов составило 242 397 человек, из них 11 709 выписаны за последние сутки.
Также зарегистрирован и 171 новый летальный случай. Общее количество скончавшихся составляет 6142 пациента.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей