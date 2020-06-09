В Свердловской области число заболевших COVID-19 достигло почти восемь тысяч человек

В общей сложности число зараженных достигло 7910 человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Екатеринбурге. Там диагноз подтвержден у 175 человек. Остальные пациенты являются жителями Алапаевска, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхних Серег, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, посёлка Уральский, Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Лесного, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Режа, Свободного, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Количество выздоровевших от инфекции составило 3492 пациента, из них за сутки из больниц выписано 222 человека.

В оперативном штабе рассказали о том, что у 83 человек состояние расценивается как тяжелое, из них 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ, 635 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, зарегистрировано три новых летальных случаев. Так число скончавшихся от инфекции достигло 46 человек.