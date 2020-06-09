В Свердловской области впервые зарегистрировано за сутки три смерти COVID-19
Сегодня, 12:54Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области еще трое пациентов скончались из-за коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Так, в области число скончавшихся достигло 46 человек.
Число заболевших коронавирусом в регионе достигло 7910 человек, из них 242 случая подтверждены за последние сутки. Всего от инфекции вылечились 3495 человек.
Напомним в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Вчера, 8 июня, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима до 15 июня. При этом он разрешил начать работать магазинам с отдельным входом до 400 квадратных метров.
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