Экстренное предупреждение из-за минусовых температур и пожаров объявлено на Урале 

Экстренное предупреждение из-за минусовых температур и пожаров объявлено на Урале 
Экстренное предупреждение из-за минусовых температур и пожаров объявлено на Урале 
Сегодня, 16:59Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Заморозки до -2 градусов ожидаются ночью 10 июня в Свердловской области. Также метеорологи предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

В связи с понижением температур до минусовых, могут быть повреждены теплолюбивые сельскохозяйственные культуры.

Кроме того, 10–11 июня местами, а 12 июня в большинстве районов региона сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого класса горимости леса.

Рекомендуется контролировать состояние противопожарных водоемов и подъездов к ним, запретить отжиг сухостоя рядом с лесом и привести в готовность пожарную технику.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел полный запрет на посещение лесов. Он действует с 29 мая по 10 июня.

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