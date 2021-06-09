Экстренное предупреждение из-за минусовых температур и пожаров объявлено на Урале 

В связи с понижением температур до минусовых, могут быть повреждены теплолюбивые сельскохозяйственные культуры.
Кроме того, 10–11 июня местами, а 12 июня в большинстве районов региона сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого класса горимости леса.
Рекомендуется контролировать состояние противопожарных водоемов и подъездов к ним, запретить отжиг сухостоя рядом с лесом и привести в готовность пожарную технику.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел полный запрет на посещение лесов. Он действует с 29 мая по 10 июня.