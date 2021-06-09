Нарушения в работе ЕВРАЗ НТМК обнаружил Ростехнадзор

В марте 2021 года АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» с внеплановой проверкой посетили специалисты Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Они проверили соблюдение обязательных требований и проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В итоге комиссия нашла на опасном производственном объекте «Цех конвертерный» 12 нарушений законодательства.