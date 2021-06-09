Нарушения в работе ЕВРАЗ НТМК обнаружил Ростехнадзор

В марте 2021 года АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» с внеплановой проверкой посетили специалисты Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Они проверили соблюдение обязательных требований и проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В итоге комиссия нашла на опасном производственном объекте «Цех конвертерный» 12 нарушений законодательства.
В частности, Ростехнадзором было выявлено, что на предприятии не разработана инструкция, определяющая действия работников в аварийной ситуации при эксплуатации подъемных сооружений с требованиями, определяемыми спецификой ОПО «Цех конвертерный».
Также ведомство выявило нарушения по эксплуатации мостового крана на момент несчастного случая со смертельным исходом машиниста крана, произошедшего 22 февраля 2021 года на опасном производственном объекте «Цех конвертерный». Как выяснили специалисты, машинистом крана металлургического производства, занятого на горячем участке работ 4 разряда конвертерного цеха No 1 АО «ЕВРАЗ НТМК», допускалась эксплуатация крана мостового с истекшим сроком службы без заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенной в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.
Ряд нарушений касается допуска работы кранов при неработоспособном заземлении рельсовых путей.
Также в отчете Ростехнадзора говорится, что на предприятии отсутствуют сведения о проверке ограничителей грузоподъемности мостовых кранов согласно сроков, установленных заводом-изготовителем. А при расположении электрооборудования подъемных сооружений в местности с загрязненной атмосферой не осуществляются меры обеспечивающие надежность изоляции.
Неудовлетворительно осуществляется производственный контроль ответственными лицами, выразившийся в необеспечении содержания в работоспособном состоянии, безопасном условии работы путем организации надлежащего надзора и обслуживания, технического освидетельствования и ремонта за грузоподъемными механизмами, говорится в документации об итогах проверки.
Еще часть нарушений касается неудовлетворительного производственного контроля ответственными лицами по обеспечению содержания в работоспособном и безопасном состоянии грузоподъемных механизмов.
По итогам проверки было выявлено 12 нарушений. По предписанию Ростехнадзора они должны быть устранены до 30 июня 2021 года.
Напомним, после проверок ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, Росприроднадзор выявил нарушения в сфере экологии и выписал штрафы предприятию на сумму 1,1 миллиона рублей.