Исторический дуб высажен в Нижнем Тагиле в честь юбилея Петра Великого

В день 350-летия со дня рождения государя Петра I (9 июня по новому стилю) в Нижнем Тагиле посадили дуб, являющийся «наследником» дуба, посаженного самим Петром.

Культурно-экологическое мероприятие проведено по предложению городского музея изобразительных искусств. Оно является частью общенационального проекта «Всероссийская дубрава императора Петра Великого», проводимого уже три года под эгидой Русского музея. В различных населенных пунктах сажают дубы, выращенные из желудей огромного дуба, посаженного правителем в Петербурге более трех веков назад. Ценное дерево украсило музейный парк. В знаменательном событии поучаствовали сотрудники и посетители музея, активные школьники, во время каникул помогающие озеленять малую родину, а также замглавы города по социальной политике Валерий Суров. По словам Сурова, символично, что дерево посадили в дождливую, «питерскую», погоду. Политик считает, что «петровский» дуб должен хорошо разрастись, ведь не только Петербург, но и Нижний Тагил основан по велению Петра I, рассказали в пресс-службе городской администрации. Высадка деревьев к 300-летию города стартовала в Нижнем Тагиле

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