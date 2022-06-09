Разлив нефти будет ликвидирован в Свердловской области

Разлив нефти будет ликвидирован в Свердловской области
Разлив нефти будет ликвидирован в Свердловской области
Сегодня, 16:27Здоровье и экологияРинат КамалиевФото: 1MI
Последствия давнего разлива нефтепродуктов планируется устранить в поселке Троицкий Талицкого района.

В данном месте ранее функционировал завод, в ходе работы которого применялись соединения из нефти, включая продукт ее выветривания - битум. Журналисты местной газеты рассказали, что оставшиеся от производства нефтепродукты образуют очаги загрязнения рядом с жилым сектором.

Прокуратура заинтересовалась журналистским расследованием и провела собственную проверку. В результате, были выявлены пять протяженных участков отравления земли нефтепродуктами. Лабораторный анализ взятых на месте почв показал отклонение от нормальных показателей в сотни раз.

Руководствуясь целями сбережения жизни и здоровья граждан, прокуратура в судебном порядке потребовала у администрации Талицкого городского округа, несущей ответственность за поддержание в порядке земельного фонда, взять на себя очистку почв. Суд согласился с доводами прокуратуры.

Теперь талицкая администрация обязаны под контролем прокуратуры устранить источники загрязнения. До завершения работ свободный проход к ним может быть перекрыт, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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ЭкологияНовости УрФО
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