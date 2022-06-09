Свердловчанин с опухолью мозга обвинил врачей в отказе от лечения

25-летний Владислав из Полевского имеет опухоль мозга. Он обвинил врачей в том, что они отказываются его лечить.

Болезнь у молодого человека была выявлена в 2015 году. Он проходил курсы химиотерапии, лучевую терапию и операцию. У него были рецедивы, а в 2021 году болезнь вернулась. Лечение, по словам отца Владислава, он получал в Москве и Санкт-Петербурге. Последние полгода он лечился в НИИ имени Герцена. Ему проводили инфузионную терапию. Однако опухоль росла и лечение было признано неэффективным. В московском НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко было назначено новое лечение — химиотерапия по месту жительства. Если она поможет и опухоль будет локализована, то предлагается лучевое лечение. Уже в Екатеринбурге в Свердловском онкологическом диспансере врачи подтвердили лечение. Однако отправили пациента домой из-за низкого уровня тромбоцитов в крови. По словам отца, препараты не помогали и 3 июня сыну стало хуже. Он был доставлен в реанимацию Полевской больницы. Он отметил, что врачи заявили о необходимости отправки в Екатеринбург, а также обследований и телеконсультации. В областной больнице № 1 сделано КТ, а по результатам врачи сказали, что нужно ехать в окнодиспансер, где, по словам отца, сына не принимают. Врачи установили, что состояние Владислава становится хуже из-за роста опухоли. После проведения консилиума 8 июня получено заключение, что пациенту показана симптоматическая терапия. Фактически нам сказали этим заключением: лежите дома, помирайте. Симптоматическая терапия — это просто облегчение страданий. Ничего из схемы лечения, которую выдали в Москве, не применяли, считает отец молодого человека. Он отмечает, что никаких анализов или попыток поднятия тромбоцитов не проводилось. Родители обращались к главному специалисту отдела специализированной медицинской помощи областного Минздрава Ольге Кузнецовой, им было отказано в лечение. Отец Владислава обратился в прокуратуру с просьбой для проверки полноты лечения. В пресс-службе Минздрава сообщили, что проведут проверку и при необходимости в лечение будут внесены коррективы. Клеща с боррелиозом отказывались доставать у ребенка врачи в Верхней Пышме

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