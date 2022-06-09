Свердловчанин с опухолью мозга обвинил врачей в отказе от лечения

Свердловчанин с опухолью мозга обвинил врачей в отказе от лечения
Свердловчанин с опухолью мозга обвинил врачей в отказе от лечения
Сегодня, 10:11Здоровье и экологияИрина КириловаФото: 1MI
25-летний Владислав из Полевского имеет опухоль мозга. Он обвинил врачей в том, что они отказываются его лечить.

Болезнь у молодого человека была выявлена в 2015 году. Он проходил курсы химиотерапии, лучевую терапию и операцию. У него были рецедивы, а в 2021 году болезнь вернулась.

Лечение, по словам отца Владислава, он получал в Москве и Санкт-Петербурге. Последние полгода он лечился в НИИ имени Герцена. Ему проводили инфузионную терапию. Однако опухоль росла и лечение было признано неэффективным.

В московском НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко было назначено новое лечение — химиотерапия по месту жительства. Если она поможет и опухоль будет локализована, то предлагается лучевое лечение.

Уже в Екатеринбурге в Свердловском онкологическом диспансере врачи подтвердили лечение. Однако отправили пациента домой из-за низкого уровня тромбоцитов в крови.

По словам отца, препараты не помогали и 3 июня сыну стало хуже. Он был доставлен в реанимацию Полевской больницы. Он отметил, что врачи заявили о необходимости отправки в Екатеринбург, а также обследований и телеконсультации. В областной больнице № 1 сделано КТ, а по результатам врачи сказали, что нужно ехать в окнодиспансер, где, по словам отца, сына не принимают.

Врачи установили, что состояние Владислава становится хуже из-за роста опухоли. После проведения консилиума 8 июня получено заключение, что пациенту показана симптоматическая терапия.

Фактически нам сказали этим заключением: лежите дома, помирайте. Симптоматическая терапия — это просто облегчение страданий. Ничего из схемы лечения, которую выдали в Москве, не применяли, считает отец молодого человека.

Он отмечает, что никаких анализов или попыток поднятия тромбоцитов не проводилось.

Родители обращались к главному специалисту отдела специализированной медицинской помощи областного Минздрава Ольге Кузнецовой, им было отказано в лечение. Отец Владислава обратился в прокуратуру с просьбой для проверки полноты лечения.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что проведут проверку и при необходимости в лечение будут внесены коррективы.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
врачипациентыПолевскойобвинение#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы