Жара, дожди и грозы: погода на 10 дней в Нижнем Тагиле

Погода на 10 дней в Нижнем Тагиле обещает быть дождливой и с грозами, но при этом теплой.

В течение всего периода прогнозируются дожди с грозами. Временами будет солнечно. Температура воздуха до 14 июня не будет подниматься выше +20 градусов. Однако уже с 15 июня, несмотря на дожди, потеплеет до +25 градусов. Ветер ожидается несильный до 12 метров в секунду. В некоторые дни ожидается повышение уровня пыльцы березы. Так, в субботу 11 июня она достигнет 2 баллов. 12 и 18 июня ее концентрация составит 1 балл. А 13 и 14 июня она достигнет трех баллов. Также отмечается, что влажность воздуха будет сохраняться на уровне 20-80%, а 9 и 10 июня она составит 95-97%.

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