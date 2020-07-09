Самый летний день этого года: в Нижнем Тагиле зафиксирован температурный рекорд
Сегодня, 16:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле, по данным Гисметео, сегодня, 9 июля — самый жаркий день за все лето.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным портала, температура в воздухе составляет +39 градусов. При этом отмечается, что ощущается она как +39.
Также указано, что с 14.00 до 17.00 могут быть порывы восточного ветра до 33 метров в секунду.
Давление составляет 744 миллиметра ртутного столба.
Жара спадет вечером до +29 градусов. Кроме того, порывы ветра составят максимум шесть метров в секунду.
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