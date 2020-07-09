Самый летний день этого года: в Нижнем Тагиле зафиксирован температурный рекорд

По данным портала, температура в воздухе составляет +39 градусов. При этом отмечается, что ощущается она как +39.

Также указано, что с 14.00 до 17.00 могут быть порывы восточного ветра до 33 метров в секунду.

Давление составляет 744 миллиметра ртутного столба.