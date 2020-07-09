Свердловчан предупредили о высокой пожароопасности в конце недели
Сегодня, 15:52Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области 10–12 июля местами ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале), сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Отмечается, что данный метеорологический фактор проявляется в виде помутнения воздуха и опасных дымов.
В пятницу, 10 июля, по данным Гисметео ожидается температура воздуха от +25 до +32 градусов. В выходные температура снизится до +28 градусов. В субботу, 11 июля ожидаются дожди с грозами.
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