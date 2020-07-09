Свердловчан предупредили о высокой пожароопасности в конце недели

Отмечается, что данный метеорологический фактор проявляется в виде помутнения воздуха и опасных дымов.

В пятницу, 10 июля, по данным Гисметео ожидается температура воздуха от +25 до +32 градусов. В выходные температура снизится до +28 градусов. В субботу, 11 июля ожидаются дожди с грозами.