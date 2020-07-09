Свердловский Роспотребнадзор признал все водоемы региона небезопасными для купания

Ранее для плавания было одобрено два водоема — озеро Щучье в Тавдинском городском округе и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге. В ведомстве сообщили, что у объектов есть санитарно-эпидемиологические заключения, но без постоянного контроля нельзя поручиться за качество воды.

Кроме того, отмечается, что качество воды в озере Шарташ не соответствует санитарным требованиям. Вода в озере Щучьем при этом соответствует нормам, но не проводится постоянный контроль ее качества.