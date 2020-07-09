Свердловский Роспотребнадзор признал все водоемы региона небезопасными для купания
Сегодня, 13:39Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Управлением Роспотребнадзора Свердловской области было проведено дополнительное обследование водоемов в регионе. Согласно заключениям специалистов, на 9 июля в регионе нельзя купаться ни в одном из водоемов, так как это может быть небезопасно, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее для плавания было одобрено два водоема — озеро Щучье в Тавдинском городском округе и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге. В ведомстве сообщили, что у объектов есть санитарно-эпидемиологические заключения, но без постоянного контроля нельзя поручиться за качество воды.
Кроме того, отмечается, что качество воды в озере Шарташ не соответствует санитарным требованиям. Вода в озере Щучьем при этом соответствует нормам, но не проводится постоянный контроль ее качества.
Поэтому санврачи сообщают, что на территории региона нет организованных мест, где купание может быть безопасным.
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